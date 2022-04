La Yegros + Matteo (Chinese Man) Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La Yegros + Matteo (Chinese Man) Makeda, 8 avril 2022, Marseille. La Yegros + Matteo (Chinese Man)

Makeda, le vendredi 8 avril à 20:00

Dans le cadre de la 23ème édition du Festival International Music & Cinéma, Chinese Man Records, partenaire de la programmation musicale depuis près de 15 ans, lance pour cette nouvelle édition à Marseille le festival SCORE : la bande originale du Festival International Music & Cinema à Marseille et vous accompagne pour une dizaine d’événements et concerts dans divers lieux de Marseille tout au long de la semaine (Le Makeda, Brasserie Blum, Le Couz’in, Le Verre à Cruise, Le Silo). Rendez-vous le Vendredi 8 Avril pour un concert exceptionnel de La Yegros au Makeda suivi d’un DJ Set de Matteo (Chinese Man) pour savourer le retour de la fête jusqu’au bout de la nuit. 21H – LA YEGROS Originaire de Buenos Aires, La Yegros a su s’imposer comme la nouvelle reine de la nu cumbia, une musique entre tradition et électro aux sonorités colorées et festives, faisant de chaque concert une invitation à la danse. 23h30 – MATTEO (Chinese Man) ? Du hip-hop à l’électro, de l’Afrique au Brésil en passant par les Antilles et la Jamaïque, c’est avec une bonne dose de bass music que la soirée se poursuivra avec Matteo. Ouverture des portes à 20H.

25€

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T03:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Makeda Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

La Yegros + Matteo (Chinese Man) Makeda 2022-04-08 was last modified: by La Yegros + Matteo (Chinese Man) Makeda Makeda 8 avril 2022 Makeda Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône