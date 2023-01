La Yegros Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Yegros – Viene de Mí 10 Years Anniversary Tour



« Viene de tí, viene de mí, viene del viento

No miento es un sentimiento

Es un sentimiento. »



Nous sommes en 2013 quand, sur un rythme de cumbia avec guitare, accordéon et percussions, le refrain de Viene de Mí propulse La Yegros aux oreilles du monde. « Una luz, no más que una luz / Querida, una luz torcida / Que en en desierto cambió mi vida » (« Une lumière, pas plus qu’une lumière / Chérie, une lumière tortueuse / Qui dans le désert a changé ma vie »), chante-t-elle dans l’un des couplets, sans imaginer que ces paroles sont prophétiques : devenu un tube international, Viene de Mí a braqué les projecteurs sur l’artiste argentine et véritablement changé sa vie.



Bientôt 10 ans après la sortie de son premier album du même titre que sa chanson emblématique, La Yegros veut fêter ça, sur scène où elle excelle, en se lançant dans une tournée anniversaire.



« Cuuumbia ! »



Présenté par Le Molotov. La Yegros vous donne rendez-vous au Théâtre Silvain.

