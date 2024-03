LA YEGROS L’ECHONOVA St Ave, vendredi 19 avril 2024.

? Ouverture des portes : 20H00Annonce des artistes pour l’aftershow à venirLA YEGROSCouronne´e reine de la nu-cumbia, La Yegros ne s’est pas endormie sur ses lauriers. Entoure´e par les me^mes complices qui l’e´paulent depuis une dizaine d’anne´es, mais de´sireuse de se renouveler, elle s’est attele´e a` l’enregistrement de son quatrie`me album, qui tranche dans sa discographie. Quoique son folklore personnel est toujours enracine´ dans les expressions populaires sud-ame´ricaines, La Yegros absorbe de´sormais les musiques contemporaines mondialise´es, tout en abordant des sujets intimes, souvent me´lancoliques voire douloureux, qu’elle surmonte avec le me^me ressort qui l’anime en concert. Rien n’entrave la tornade argentine, d’autant plus passionnante que des conside´rations personnelles affleurent aujourd’hui sous le vernis des ambiances festives auxquelles elle met le feu.La Yegros est remonte´e sur sce`ne, en 2022, pour fe^ter un anniversaire : les 10 ans de Viene de Mi´, son tube extrait de l’album du me^me nom, sorti en 2012 en Argentine puis en 2013 dans le monde entier, qui a propulse´ sa notorie´te´ internationale. On de´couvrait alors une chanteuse grandie dans les traditions de son pays. Ses parents sont originaires de Misiones, une province voisine du Bre´sil et du Paraguay, ou` les bals sont ambiance´s au son du chamame´ (me´lange de polka et de musique guarani), du carnavalito (un folklore andin) et de la cumbia colombienne. Mais elle-me^me est native de Buenos Aires dont les nuits sont anime´es par les basses du dancehall et des musiques e´lectroniques. Ces influences ont fusionne´ dans deux albums supple´mentaires, Magnetismo (2016) puis Suelta (2019), couronne´s de succe`s et suivis par des tourne´es survolte´es lors desquelles La Yegros a pu de´ployer sa nature ge´ne´reuse, son e´nergie ine´puisable, sa personnalite´ exube´rante et son enthousiasme communicatif.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00

L’ECHONOVA 1 RUE LEON GRIFFON 56890 St Ave 56