La Yegros – Festival PassWorld Théâtre du Cormier, 8 mars 2022, Cormeilles-en-Parisis.

Théâtre du Cormier, le mardi 8 mars à 20:45

Sa musique est un savant mélange de mélodies traditionnelles et sonorités résolument actuelles, agrémenté d’une gouaille si particulière et un charisme hors pair ! La réputation de sa générosité, qui a fait le tour du monde, la précède si bruyamment qu’on en oublie parfois de considérer sa musique, et la prouesse qui la caractérise. Son troisième album réitère pourtant, avec une ambition accrue, le tour de force déjà opéré avec Viene de Mí (Parlophone, 2013) et Magnetismo (Soundway, 2016). Suelta, que l’on peut traduire comme une invitation au lâcher-prise, accélère même la fusion des genres musicaux constitutifs de sa personnalité. Argentine et citoyenne du monde, La Yegros, désignée comme la reine de la nouvelle cumbia, montre ainsi qu’elle est une artiste de conviction, dotée d’une conscience aigüe. La liberté de ton propulse la réussite de cet album, à la fois plus puissant et plus sophistiqué que ses prédécesseurs. Enfin, Suelta fournit à son auteure les munitions de ses prochains concerts, dont on attend qu’ils prolongent la combinaison irrésistible des formes novatrices et des intentions festives.

De 9 à 21 €

Reine incontestée de la « cumbia », La Yegros est sûrement l’artiste la plus magnétique du continent sud-américain !

Théâtre du Cormier 123 Rue de Saint-Germain 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:45:00 2022-03-08T22:30:00