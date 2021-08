La xylothèque pyrénéenne mobile Oloron-Sainte-Marie, 13 octobre 2021, Oloron-Sainte-Marie.

La xylothèque pyrénéenne mobile 2021-10-13 14:00:00 – 2021-12-13 18:00:00 Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie

EUR 0 0 Animation pour les familles par l’Ostau deu Mobles bearnes.

La Xylothèque Pyrénéenne Mobile présente les différentes essences locales avec des échantillons de bois / feuilles / fruits / écorces, des objets caractéristiques, des panneaux explicatifs et autres outils interactifs. Elle matérialise les liens entre l’arbre, le bois et l’objet et illustre les caractéristiques et usages des essences locales.

Venez découvrir la Xylothèque au travers de différents jeux.

Pass sanitaire demandé.

+33 5 64 19 00 10

