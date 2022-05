La Wish One Gravel « Des Causses à l’Aubrac » à Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 20 août 2022, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

La Wish One Gravel « Des Causses à l’Aubrac » à Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Place de la Mairie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

2022-08-20 – 2022-08-21

Place de la Mairie Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac WISH ONE GRAVEL « DES CAUSSES À L’AUBRAC »

170KM / 3500 D+ / 4 SECTIONS CHRONOS

100KM / 2000 D+ / 2 SECTIONS CHRONOS

Programme Course Gravel:

Vendredi 20 août 2021 :

– Retrait des dossards de 14h à 19h (dabs le cloître de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac – 12130)

– Briefing Coureurs 19h30

– Welcome Party 20h à 21h30.

Samedi 21 août 2021 :

– Départ 170km à 5h30 (place de la mairie)

– Départ 100km à 7h00 (place de la mairie)

– Podium à 18h30 (Parc des Parédous)

– After party (Aligot Saucisse offert)

Programme Bikepacking :

Samedi 21 août 2021 :

Etape 1 : Sévérac d’Aveyron/Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac

Dimanche 22 août 2021 :

Etape 2 : Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac/Sévérac d’Aveyron

Tarifs:

Wish One Gravel 170km : 55€

Wish One Gravel 100km: 45€

Wish One Bikepacking: 10€

La Wish One Gravel revient ! Rendez-vous du 20 au 22 août 2021 en Aveyron pour la Wish One « Des Causses à l’Aubrac », course de Gravel sur le territoire des Causses à l’Aubrac !

+33 6 58 29 76 49 https://wishonecycles.com/wish-one-130/

