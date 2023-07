La Wild, soirée festive et gourmande sans cruauté animale Le Consulat Voltaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 15 juillet 2023

de 18h00 à 00h00

Tout public. payant

La Wild est la première soirée festive à l’offre culinaire 100% végétale avec DJ Set, concert et street-food végétale, au Consulat Voltaire le 15 juillet ! La première édition de la Wild aura lieu le samedi 15 juillet 2023, de 18h à minuit au Consulat Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Le DJ Set sera assuré par l’artiste Gystère tout au long de l’évènement, sur un style funk, hip-hop, R&B et afrobeat. À 21h30, le collectif Blêkêtê donnera un concert live de musique d’inspiration trans vodou psychédélique. L’équipe du restaurant Moyado proposera des kebab 100% vegan sur place et l’enseigne Boneshaker tiendra un stand de donuts plant-based. Le Consulat Voltaire 14 avenue Parmentier 75011 Paris Contact :

