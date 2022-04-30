La White Cliff – La Décapsulée – La Décapsulette Payrin-Augmontel, 30 avril 2022, Payrin-Augmontel.

La White Cliff – La Décapsulée – La Décapsulette Centre Aéré Avenue de Payrin Payrin-Augmontel

2022-04-30 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-30 Centre Aéré Avenue de Payrin

Payrin-Augmontel Tarn Payrin-Augmontel

EUR 15 15

12 km D+600m

caps.payrin@hotmail.fr +33 6 33 72 51 86

Centre Aéré Avenue de Payrin Payrin-Augmontel

dernière mise à jour : 2022-02-16 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet