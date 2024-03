LA WARM BOOMBASS – LA WARM BOOMBASS MAGNOLIA L’ECHONOVA St Ave, samedi 13 avril 2024.

? Ouverture des portes 22H00 – Fermeture 04H00Organisé par Braises Sonores et L’EchonovaInterdit aux mineursLa Warm : BoomBass Magnolia LeLeon BLATBraises Sonores et L’Echonova font équipe pour vous proposer une soirée groovy, disco, house, electro, avec rien de moins que le grand BoomBass (moitié du regretté duo Cassius). BoomBass est l’artisan du House Made In France qui a tout balayé sur son passage dans les années 90.Nos amis du Festival Braises Sonores complètent hardiment le menu de la soirée avec Magnolia (Live Band, tête montante du disco-house français), LeLeon (membre de Bandes de Filles, experte en groove et cassage de dancefloor), et BLAT qui saura chauffer la soirée d’emblée avec un set ultra groovy.BOOMBASSAlors qu’il bidouille déjà sur les premiers samplers, BoomBass rencontre en studio Zdar, qui devient son ami et alter-ego. Lancé, le tandem se multiplie. C’est la naissance d’un premier projet, La Funk Mob, publié par le mythique label Mo’ Wax en 1994. Mais la house made in France renverse tout sur son passage, les deux amis se réinventent en Cassius. Au fil des années, les tubes s’enchaînent et leurs DJ sets les conduisent aux quatre coins du monde. En 2019, Zdar disparaît tragiquement. BoomBass renaît en 2020 avec l’EP “Le Virage”, entre Gainsbourg et Acid-House.En 2021, BoomBass publie, aux éditions Léo Scheer, “BoomBass, une histoire de la French Touch”, un récit de l’intérieur de l’histoire légendaire de la French Touch vendus à de 10000 exemplaires, qui continue de marquer les générations.Retour aux sources début 2023 avec un nouveau projet musical “ WWWIPE OUT ”. Un sampler, des beats, des samples et un ou deux claviers maximums pour les accords ou les mélodies font naître 7 titres inspirés de la Drum&Bass et Jungle d’Angleterre, superbement accueillis par la presse qui donnent un nouvel élan à sa carrière.

Tarif : 12.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 22:00

L’ECHONOVA 1 RUE LEON GRIFFON 56890 St Ave 56