La Wall-rand’art est une exposition dans un atelier de peinture du 19ème siècle avec un patio aménagé de plantes par le peintre Wallerand. La Maison rose Auvers-sur-Oise Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise

La Wall-rand’art est une exposition dans un atelier de peinture du 19ème siècle avec un patio aménagé de plantes par le peintre Wallerand. La Maison rose, 3 juin 2022, Auvers-sur-Oise. La Wall-rand’art est une exposition dans un atelier de peinture du 19ème siècle avec un patio aménagé de plantes par le peintre Wallerand.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à La Maison rose

La Wall-ran d’art se déroulera durant les trois jours avec une exposition permanente gratuite et libre d’accès d’artistes ayant connu le peintre Wallerand et probablement un accompagnement de jazz (àconfirmer) le samedi et/ou dimanche.

Entrée libre

Durant trois jours l’atelier et le patio seront ouverts avec une exposition de peintres et sculpteurs qui ont connu le peintre Wallerand qui a longtemps habité et travaillé à la Maison Rose La Maison rose 59 rue Daubigny 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:39:00 2022-06-03T20:30:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T21:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu La Maison rose Adresse 59 rue Daubigny 95430 Auvers-sur-Oise Ville Auvers-sur-Oise lieuville La Maison rose Auvers-sur-Oise Departement Val-d'Oise

La Maison rose Auvers-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auvers-sur-oise/

La Wall-rand’art est une exposition dans un atelier de peinture du 19ème siècle avec un patio aménagé de plantes par le peintre Wallerand. La Maison rose 2022-06-03 was last modified: by La Wall-rand’art est une exposition dans un atelier de peinture du 19ème siècle avec un patio aménagé de plantes par le peintre Wallerand. La Maison rose La Maison rose 3 juin 2022 Auvers-sur-Oise La Maison rose Auvers-sur-Oise

Auvers-sur-Oise Val-d'Oise