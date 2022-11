Présentation de la formation Assistant Commercial Digital, questions-réponses La WAB Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Présentation de la formation Assistant Commercial Digital, questions-réponses Mardi 22 novembre, 14h00 La WAB

Accès libre

Présentation de la formation Assistant Commercial Digital, des autres formations proposées par La WAB, questions-réponses La WAB 35 rue fonbalquine Vieux Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Au cours de cette visio, notre responsable pédagogique vous présentera les différentes formations proposées à La WAB :

– Assistant Commercial Digital (labellisée GEN)

– UI-UX Designer

– Entrepreneur Digital

ainsi que les différentes modalités d’accès (par apprentissage, en reconversion, …)

Il répondra à toutes les questions que vous vous posez : contenu des formations, débouchés, comment déposer sa candidature, …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T14:00:00+01:00

2022-11-22T15:00:00+01:00

