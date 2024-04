La vulnérabilité, un défi et une chance : l’exemple des aidants Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Porte 6 – Centre de conférence

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 19:00 –

Gratuit : oui Sur inscription : docs.google.com Plus d’informations : 02 28 25 52 55 – communication@groupeconfluent.fr Porte 6 – Centre de conférence

Conférence grand public. L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs de l’Hôpital Privé du Confluent vous donne rendez-vous jeudi 18 avril 2024 à 19h pour sa grande conférence annuelle. Cette année, elle aura le plaisir d’accueillir Tanguy Chatel, sociologue, cofondateur du Cercle Vulnérabilités et Société et auteur de « Vivants jusqu’à la mort » (Albin Michel, 2023). Tanguy Châtel explorera le thème de la vulnérabilité, souvent perçue comme une fragilité. Mais n’est-elle pas inhérente à notre condition humaine ? Venez découvrir ce qu’est réellement la vulnérabilité et comment la considérer comme une ressource, en prenant exemple sur les aidants. La conférence sera suivie d’un temps d’échange.

Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Sud Nantes 44200

02 28 25 50 00 http://www.groupeconfluent.fr/fr/