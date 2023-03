La Vroulonne Verosvres Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

VEROSVRES

La Vroulonne, 16 avril 2023, Verosvres . La Vroulonne Salle Communale Verosvres Saône-et-Loire

2023-04-16 08:00:00 – 2023-04-16 14:00:00 Verosvres

Saône-et-Loire 4 circuits. 8 km et 13 km avec 1 ravitaillement. 17 km avec 2 ravitaillements. 24 km avec 3 ravitaillements. Les marcheurs de la Vroulonne vont marcher dans des secteurs verdoyants avec de jolis points de vue. Gobelet du randonneur obligatoire sur la marche. fa.ma@orange.fr +33 3 85 24 88 93 Verosvres

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, VEROSVRES Autres Lieu Verosvres Adresse Salle Communale Verosvres Saône-et-Loire Ville Verosvres Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Verosvres

Verosvres Verosvres Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verosvres /

La Vroulonne 2023-04-16 was last modified: by La Vroulonne Verosvres 16 avril 2023 Salle Communale Verosvres Saône-et-Loire Saône-et-Loire Verosvres

Verosvres Saône-et-Loire