La Vraigustation LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2, 6 février 2023, PARIS.

La Vraigustation LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-04-03 19:30. Tarif : 27.4 à 27.4 euros.

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 PARIS 2 rue Saulnier 75009

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Une comédie en 3 actes et en 3 vins – rosé, blanc, rouge – dans laquelle un couple sur le déclin, Mag Num et Guy Gnôle, apprend à son public non seulement à déguster du vin, mais à déguster vrai.

Cette méthode permet au public d’appréhender les bases de la dégustation du vin, de découvrir ses arômes, d’apprendre à faire danser un verre à pied et de voyager physico-statico-hypnotico-olfactivement sur les bords de la Méditerranée.

La vraigustation permet de se divertir en découvrant trois excellents vins durant la représentation.

Un spectacle où quoi qu’il se passe, le public trinque !

Crédits :

Spectacle de et avec Vincent Solignac et Emma Loiselle

Costumes : Nadine Bretelle

