‘LA VRAIE VIE D’UN MAGICIEN’ PAR ADRIEN WILD, 28 mai 2022, . ‘LA VRAIE VIE D’UN MAGICIEN’ PAR ADRIEN WILD

2022-05-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-28 22:00:00 22:00:00 Spectacle “La vraie vie d’un magicien” par Adrien Wild. Le magicien de renommée internationale revient à Charmes pour un nouveau spectacle !

Tarifs : 7 euros adultes / 4 euros tarifs réduits – 12 ans et demandeurs d’emploi

Réservations : Maison du Livre et de la Culture, 2 rue porte de la Mozelle, 88130 Charmes – Tel : 0964430578 – Mail : bmlc.charmes@gmail.com

