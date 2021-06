Ifs Ifs Calvados, Ifs La vraie vie des pirates Ifs Ifs Catégories d’évènement: Calvados

Ifs

La vraie vie des pirates Ifs, 6 août 2021-6 août 2021, Ifs. La vraie vie des pirates 2021-08-06 19:00:00 – 2021-08-06

Ifs Calvados Dans le cadre du programme « Un été sur un plateau », la ville d’Ifs accueille un spectacle mêlant théâtre, musique et danse. La Troupe des Rêveurs New World investit l’espace public à travers une palette de numéros. Théâtre, danse,…

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ifs Étiquettes évènement : Autres Lieu Ifs Adresse Ville Ifs lieuville 49.14007#-0.35371