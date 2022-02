LA VRAIE FAMILLE : DRAME DE FABIEN GORGEAT – FRANCE – 2022 – 1H42 – SAM 12 à 20H30 ; MARDI 15 à 15H (CINÉ-THÉ) – AD Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LA VRAIE FAMILLE : DRAME DE FABIEN GORGEAT – FRANCE – 2022 – 1H42 – SAM 12 à 20H30 ; MARDI 15 à 15H (CINÉ-THÉ) – AD Espace culturel Robert-Doisneau, 12 mars 2022, Meudon. LA VRAIE FAMILLE : DRAME DE FABIEN GORGEAT – FRANCE – 2022 – 1H42 – SAM 12 à 20H30 ; MARDI 15 à 15H (CINÉ-THÉ) – AD

du samedi 12 mars au mardi 15 mars à Espace culturel Robert-Doisneau

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’assistance sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. DRAME DE FABIEN GORGEAT AVEC MELANIE THIERRY… FRANCE – 2022 – 1H42 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:15:00;2022-03-15T15:00:00 2022-03-15T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LA VRAIE FAMILLE : DRAME DE FABIEN GORGEAT – FRANCE – 2022 – 1H42 – SAM 12 à 20H30 ; MARDI 15 à 15H (CINÉ-THÉ) – AD Espace culturel Robert-Doisneau 2022-03-12 was last modified: by LA VRAIE FAMILLE : DRAME DE FABIEN GORGEAT – FRANCE – 2022 – 1H42 – SAM 12 à 20H30 ; MARDI 15 à 15H (CINÉ-THÉ) – AD Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 12 mars 2022 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine