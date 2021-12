Les Cheix Médiathèque de Manzat Les Cheix, Puy-de-Dôme La vrai Taboulé (vert) Médiathèque de Manzat Les Cheix Catégories d’évènement: Les Cheix

Tiraillée entre l’Auvergne et le Liban, Jessy Khalil relate son exil et la séparation de ses parents. En toile de fond de son histoire personnelle, l’histoire contemporaine et les conflits qui déchirent le Liban : la guerre civile. Ces récits mélangés s’accompagnent de… cuisine qui la relient à son pays. Face au public, se racontant, elle prépare le (vrai) taboulé vert. Jessy Khalil, la cuisine de l’émotion Médiathèque de Manzat 23 rue Victor Mazuel 63410 Manzat Les Cheix Puy-de-Dôme

