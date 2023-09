Cet évènement est passé Exposition et conférence La Voûte des Arts Pierrevert Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Exposition et conférence 15 – 17 septembre La Voûte des Arts Entrée libre Cette exposition présente des pièces d'archéologie médiévale provenant de nécropole et de chateaux précoces situé le long vallée de la de la Durance.

Deux conférences sont aussi données par des archéologues le samedi de 16h à 17h La Voûte des Arts 5 rue Aillaud 04860 Pierrevert Pierrevert 04860 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0) 658358512 https://www.instagram.com/Voutedesarts/ Magnifique voûte médiévale du XIIIème siècle récemment restaurée et utilisée pour des expositions culturelles parking à proximité, accès aux handicapé

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

