Fête de la musique avec la participation du conservatoire de Manosque La Voûte des Arts Pierrevert Pierrevert Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Pierrevert Fête de la musique avec la participation du conservatoire de Manosque La Voûte des Arts Pierrevert, 21 juin 2023, Pierrevert. Fête de la musique avec la participation du conservatoire de Manosque Mercredi 21 juin, 14h00 La Voûte des Arts Fête de la musique avec la participation du conservatoire de Manosque de 14h à 19h le 21 Juin 2023 dans le cadre eceptionnel d’une voûte médiévale.

Musique classique et contemporaine avec piano solo ou en duo et chants lyriques La Voûte des Arts 5 rue Aillaud 04860 Pierrevert Pierrevert 04860 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0658358512 http://www.voute-des-arts.fr Voûte Médiévale du XIIIème siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00 ©conservatoire de Manosque Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Pierrevert Autres Lieu La Voûte des Arts Adresse 5 rue Aillaud 04860 Pierrevert Ville Pierrevert Departement Alpes-de-Haute-Provence Age max 99 Lieu Ville La Voûte des Arts Pierrevert

La Voûte des Arts Pierrevert Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrevert/

Fête de la musique avec la participation du conservatoire de Manosque La Voûte des Arts Pierrevert 2023-06-21 was last modified: by Fête de la musique avec la participation du conservatoire de Manosque La Voûte des Arts Pierrevert La Voûte des Arts Pierrevert 21 juin 2023