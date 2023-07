Festival des Kiosques à Musique; LES BARBEAUX (Chanson folk-rock festive) et NAYI (Chanson pop-rock) Parc Baboin-Jaubert La Voulte-sur-Rhône, 11 août 2023 21:00, La Voulte-sur-Rhône.

Festival des Kiosques à Musique; LES BARBEAUX (Chanson folk-rock festive) et NAYI (Chanson pop-rock) Parc Baboin-Jaubert La Voulte-sur-Rhône Vendredi 11 août, 21h00

Festival de musiques actuelles

Depuis36 ans maintenant, le festival fait découvrir la richesse des musiques actuelles, Ce soir NAYI (Chanson pop rock ) et Les BARBEAUX (Chanson rock festive) Vendredi 11 août, 21h00 1

https://www.facebook.com/KiosquesLaVoulte

Depuis trente six ans maintenant, le festival fait découvrir la richesse des musiques actuelles, de la chanson française à l’électro en passant par le rap, le reggae, le blues, le rock, les musiques du monde et cela dans une ambiance conviviale au pied des tours du site classé des fonderies du XIX°

Festival en libre participation

A 18h 00 – Petite brocante et puces

A 21h 00 – NAYI (Chanson pop-rock) : Une formation Ardéchoise qui gravite entre chanson, rock et funk dans un style très personnel. Le mélange de sons digitaux et acoustiques survolés par une voix atypique créent un univers particulier qui fait tomber les barrières des genres, un phénomène de la scène Ardéchoise à (re)découvrir.

A 22h00 – LES BARBEAUX (Chanson folk-rock) : Depuis 15 ans déjà, les languedociens n’ont pas leurs pareils pour enivrer les foules, en véritables diables du live. En français et en espagnol ils distillent une bonne humeur communicative autour de cumbias, rumbas ou riff rock’n roll aux arrangements festifs et dansants. Les Barbeaux nous prédisent un concert ensoleillé aux airs de guinguette populaire

Parc Baboin-Jaubert 5 rue Général Voyron La Voulte-sur-Rhône 07800 Ardèche