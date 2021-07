Toulouse Lido - Centre des arts du cirque de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse La Volonté du fou Lido – Centre des arts du cirque de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Cabaret de cirque / Cirque de réalité virtuose “Cela fait longtemps qu’on ne s’est pas vus. Un moment déjà qu’on ne vous a pas touchés. Clowns, aériens, jongleurs, acrobates…Déglingués et fragiles, nous résistons. À travers nos histoires, notre barda, notre maquillage, nos mirages et nos doutes nous continuons d’exister. Dans nos imaginaires une corde lisse tisse une chrysalide, une poubelle devient une cabane, un étendoir est transformé en bureau. Des personnages s’inventent et se succèdent, hommes pressés, conférencier à la dérive, quatuor de clowns, femme forte ou folle… Nous sommes là devant vous, avec vous, pour partager nos doutes, pour aiguiser le sens, toucher les limites. Pour vivre tout simplement.” _Ce plateau rassemble les cinq projets personnels des artistes en parcours Professionnalisation de l’École supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie, accompagnés pendant 5 mois._ __ ### Plus d’infos [Site Ésacto’Lido ](https://www.esactolido.com/actus/#post-13300) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 19 novembre à 10h30 et 14h30 * À partir de 7 ans * Représentations scolaires ouvertes au public dans la limite des places disponibles.

Lido – Centre des arts du cirque de Toulouse 14 Rue de Gaillac, 31500 Toulouse, France

