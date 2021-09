Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse La Volonté du fou (extraits) Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Volonté du fou (extraits) Centre culturel Alban-Minville, 11 novembre 2021, Toulouse. La Volonté du fou (extraits)

Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 11 novembre à 19:00

### Cirque [**Dans le cadre de la Nuit du Cirque**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/42259/Nuit%20du%20cirque%202021) Clowns, aériens, jongleurs, acrobates…Déglingués et fragiles, nous résistons. À travers nos histoires, notre barda, notre maquillage, nos mirages et nos doutes nous continuons d’exister. Nous sommes là pour partager nos doutes, pour aiguiser le sens, toucher les limites. Pour vivre tout simplement. ### Infos pratiques * Jeudi 11 novembre à 19h * Lieu : à l’extérieur du Centre culturel Alban-Minville * Durée : 20 min * Dès 8 ans

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T19:00:00 2021-11-11T19:20:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Alban-Minville Adresse 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Alban-Minville Toulouse