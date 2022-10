La Volige, 15 novembre 2022, .

La Volige



2022-11-15 – 2022-11-15

Spectacle proposé par l’Atelier Culturel.

Qui va garder les enfants ?

Qu’est-ce qu’être une femme en politique ? Quel est le quotidien d’une femme politique, entre vie privée et publique ?

Pendant deux ans, Nicolas Bonneau a suivi et interrogé plusieurs femmes aux responsabilités locales ou nationales. De cette enquête et des questions qu’elle soulève sur sa propre éducation masculine, il écrit un seul en scène drôle et pertinent, dans l’air du temps.

Qu’est-ce qui retient les femmes de briguer le pouvoir ? Celui-ci serait-il un attribut essentiellement masculin ? Et si les femmes étaient plus nombreuses au pouvoir, notre démocratie changerait-elle ? Entre sexisme et charge mentale, comment font-elles ? D’une chancelière allemande à la mairesse d’une commune française, les portraits se succèdent et l’on évoque Louise Michel, Simone Veil, Ségolène Royal, Christiane Taubira.

Avec quelques chaises et chaussures à talons, gestes et anecdotes, le conteur parle autant de la condition féminine que de sa propre domination masculine. Comment, hommes et femmes ensemble, pouvons-nous renverser notre construction culturelle ? Et, depuis la place des femmes, que devient la crise du politique ? Un théâtre-récit franc et captivant.

dernière mise à jour : 2022-10-04 par