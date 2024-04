« La Volière » + « Les tambours battants » salle scène artistique Jean Genet Couches, mercredi 5 juin 2024.

« La Volière » + « Les tambours battants » salle scène artistique Jean Genet Couches Saône-et-Loire

Deux classes du Conservatoire du Grand Autunois Morvan qui se réunissent et se mélangent pour un concert. Flûtes et percussions à l’unisson. On vous attend. Entrée Libre. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 20:00:00

fin : 2024-06-05 22:00:00

salle scène artistique Jean Genet 10 route de Chalencey

Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement « La Volière » + « Les tambours battants » Couches a été mis à jour le 2024-03-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)