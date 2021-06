LA VOIX LA LANGUE PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 20 juin 2021-20 juin 2021, Marseille.

LA VOIX LA LANGUE

PIC (Pôle Instrumental Contemporain), le dimanche 20 juin à 15:30

Les mots entendus peuvent-ils se dissoudre dans le son et devenir insensés? Et ainsi oublier le sens au profit du son seul qui lui n’a jamais eu de sens? Julien Blaine Ce projet entend interroger la relation des phonèmes et de leur sens, ou plutôt de ce qu’ils provoquent comme polysémies, ce que l’on en perçoit. Forts de leurs collaborations antérieures, Edith Azam et Alex Grillo ont le désir de pousser plus loin les limites du rapport auteure/compo- siteur en imaginant les possibles de ce nouveau projet à partir de collectages sonores et d’ateliers d’écriture mêlés à une tragédie attique. Edith Azam offre une écriture soucieuse du son des mots, la livrant à l’imagination du compositeur qui la trans- forme en une polyphonie généralisée. Une proposition d’Alex Grillo [compositeur] en collaboration avec Edith Azam [auteure] Brigitte Cirla et Alain Aubin [chanteurs/chefs de chœur] Sébastien Béranger [électronique]

de 5 à 12€

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



