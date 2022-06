La voix et le piano La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d'Angillon Catégories d’évènement: Cher

La Chapelle-d'Angillon

La voix et le piano La Chapelle-d’Angillon, 11 décembre 2022, La Chapelle-d'Angillon. La voix et le piano

Eglise La Chapelle-d’Angillon Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE

2022-12-11 15:30:00 – 2022-12-11 La Chapelle-d’Angillon

Cher La Chapelle-d’Angillon 10 EUR 10 Il puise son inspiration dans un parcours éclectique, jazz, musique celtique et la musique vocale avec le chœur Mikrokosmos. Il accompagne aujourd’hui Cantavocalys, ensemble vocal dirigé par Juliette Garnaud.

Ils interpréteront un concert de Noël avec des chants traditionnels et contemporains. Pianiste, compositeur, accompagnateur au conservatoire, Jean-Louis Thomas est aussi chef de chœur, improvisateur, il participe au « festipiano » de Marc Veilla. Auteur de la formation en ligne : devenir pianiste sans partition. Sa devise est « La musique est ma porte aux étoiles ». +33 2 48 58 92 33 Il puise son inspiration dans un parcours éclectique, jazz, musique celtique et la musique vocale avec le chœur Mikrokosmos. Il accompagne aujourd’hui Cantavocalys, ensemble vocal dirigé par Juliette Garnaud.

Ils interpréteront un concert de Noël avec des chants traditionnels et contemporains. CdC Sauldre et Sologne

La Chapelle-d’Angillon

dernière mise à jour : 2022-06-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Chapelle-d'Angillon Autres Lieu La Chapelle-d'Angillon Adresse Eglise La Chapelle-d'Angillon Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE Ville La Chapelle-d'Angillon lieuville La Chapelle-d'Angillon Departement Cher

La Chapelle-d'Angillon La Chapelle-d'Angillon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-dangillon/

La voix et le piano La Chapelle-d’Angillon 2022-12-11 was last modified: by La voix et le piano La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d'Angillon 11 décembre 2022 Eglise La Chapelle-d'Angillon Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE

La Chapelle-d'Angillon Cher