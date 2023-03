La voix du rock Valence Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Vienne 25 EUR La voix du rock est un festival de musiques actuelles Rock.

Programmation :

Vendredi: KUBE, LES SALES MAJESTÉS, VILLA FANTÔME, KO KO MO, CELKILT, MONTY PICON et MERZHIN

