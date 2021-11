La voix du coeur – Rencontre en live Danse et Musique Centre 100 Rue Hoche, 13 novembre 2021, Montreuil.

La voix du coeur – Rencontre en live Danse et Musique

Centre 100 Rue Hoche, le samedi 13 novembre à 14:00

La voix du coeur —————- ### Une rencontre entre danse et musique _Ce stage est une invitation à se laisser traverser, porter et transporter par la voix du chanteur dans le monde d’images, de sensations et d’émotions._ _Une rencontre avec notre intime, notre lien avec le sacré et nos aspirations profondes._ _Un voyage dans le corps et dans le coeur pour rentrer en dialogue_ _avec la musique depuis l’expression authentique de notre être._ _Objectifs :_ _Se rendre à l’écoute de l’élan du corps pour laisser émerger la danse._ _Se laisser traverser par la musique avec sa pulsation, son rythme et sa vibration._ _La pratique : Danse d’expression libre, sans perfection ni technique._ _Public : Stage destiné aux personnes ayant envie d’approfondir_ _leurs sensibilité artistique, musicale et créative._ _Stage animé par Karem Ortiz_ _Danseuse diplômée de l’école nationale des Arts de Cuba._ _Licence de Création Artistique à L’Université Paris VIII et Master Danse Thérapie à Paris Descartes._ _Formée à l’esprit d’accompagnement par Bénédicte Pavelak dans les parcours « Transmettre » et « L’art du vivant », des traversées qui ouvrent à une perception profonde de l’être et du monde._ _Musiciens invités : Didah ( chanteur ) et Amed ( musicien batteur )_ _Samedi 13 novembre 2021_ _Heure : 14h – 18h / accueil à 13h30_ _Lieu : salle polyvalente_ _Adresse : 100 rue Hoche, 93100 Montreuil_ _Métro : Croix de Chavaux_ _Participation : 40€ / 35€ Montreuillois / 30€ carte 3 stages_ _Inscription obligatoire ( demander la feuille d’inscription par mail )_ _Contact : 06 09 39 73 47 / [exploradanse@gmail.com](mailto:exploradanse@gmail.com)_ _Plus d’info : [https://karemortiz.fr](https://karemortiz.fr)_

Stage de Danse Impro avec musicien en live

Centre 100 Rue Hoche 100 Rue Hoche, 93100 Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:00:00