La Voix des Indés 2024 Bibliothèque Václav Havel Paris, 1 janvier 2024, Paris.

Du lundi 01 janvier 2024 au jeudi 01 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Pour la septième année consécutive, la rentrée littéraire de l’édition indépendante est à l’honneur à la bibliothèque Václav Havel (18e) avec le festival La Voie des Indés ! Cette année, deux éditeurs ont carte blanche : le diplodocus pour l’édition jeunesse et Elyzad pour les adultes !

Pour la septième année consécutive, la bibliothèque Václav Havel (Paris – 18eme

arr.) souhaite valoriser l’édition indépendante par le biais de son cycle Voie

des indés.

Chaque année, en janvier-février, nous proposons à deux éditeurs

indépendants (pour les petits et pour les plus grands) de participer à ce cycle afin de faire connaitre et mettre

en valeur

leur catalogue.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact :

