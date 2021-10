La voix d’Ella Espace Marcel Carné, 26 novembre 2021, Saint-Michel-sur-Orge.

Bess vit dans un orphelinat d’Alabama, quand elle découvre un jour la voix d’or de la grande Ella Fitzgerald. Elle n’a alors plus qu’un seul rêve… Chanter comme Ella. Pas facile quand on est noire en 1953. The Amazing Keystone Big Band nous emmène dans l’univers des chansons d’Ella Fitzgerald. Les musiciens lauréats des Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie « Groupe de l’année », nous offrent un conte musical qui fait vibrer d’émotion et de plaisir. L’occasion pour les publics jeunes et adultes de découvrir le jazz dans toutes ses formes d’expression pour notre plus grand bonheur.

Ce projet à 17 musiciens et dédié à Ella Fitzgerald réinvente avec swing et émotion ses plus grands succès.

