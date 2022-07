LA VOIX DE SARDOU Lamalou-les-Bains Lamalou-les-Bains Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Jean Pierre Virgil reprend les plus grands tubes de Michel Sardou

Mardi 30 août à 21h sur le Parvis du Casino

Jean Pierre Virgil reprend les plus grands tubes de Michel Sardou le mardi 30 août à 21h sur le Parvis du Casino de Lamalou les Bains.

Concert gratuit

