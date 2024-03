» La voix de ces dames » salon d’arts la Teinturerie Roubaix, dimanche 7 avril 2024.

» La voix de ces dames » Récital pour voix et piano, reprenant un répertoire de chansons de femmes francophones du 20ème siècle à nos jours. Dimanche 7 avril, 15h00 salon d’arts la Teinturerie PAF 15€ sur inscription. Tea-time à 15H et concert à 16H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Ce récital pour voix et piano traverse un répertoire de chansons de femmes francophones du 20ème siècle à nos jours.

Citations, réarrangements et réinterprétation : d’Arletty à Zaz en passant par Joséphine Baker, Piaf, Barbara, Gréco, Anne Sylvestre, Véronique Sanson, Dalida, Jane Birkin, Mylène Farmer, Angèle, Pomme… et Emmanuelle Bunel.

Avec LA VOIX DE CES DAMES Emmanuelle Bunel & Stefan Orins rendent hommage à toutes les femmes qui écrivent, composent, disent et chantent leurs désirs, leurs rages, leurs secrets, leurs visions du monde, leurs peines, leurs forces et leur humour.

Un univers sensible et puissant où le jeu, les improvisations et les arrangements de Stefan Orins révèlent la richesse de la voix chantée, parlée et improvisée d’Emmanuelle Bunel.

salon d'arts la Teinturerie 102 Boulevard Montesquieu 59100 Roubaix

