Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concerts les 22 et 23 février 2022 à 20h Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme :Richard Strauss (1864-1949) – Quatre derniers Lieder – Catherine Hunold, soprano – 24 min. Gustav Mahler (1860-1911) – Symphonie n°4 – 55 min. Pascal Rophé, direction Au soir de sa vie, Richard Strauss compose les Quatre derniers Lieder, un dernier bouquet de pièces vocales, quatre chants du cygne pleins de parfums, de doux regrets et de murmures d’oiseaux. Emplie de gaieté, la Symphonie n°4 de Mahler nous embarque pour un merveilleux voyage peuplé d’images enfantines et de cieux bleus comme une mosaïque de Gustav Klimt sur fond d’or. La voix cristalline de Catherine Hunold fera sans aucun doute merveille dans ces deux œuvres que dirigera Pascal Rophé. Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes

