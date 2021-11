La voix augmentée Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, 11 décembre 2021, Versailles.

La voix augmentée

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le samedi 11 décembre à 15:00

Direction, conception, composition : Serge de Laubier Coordination pédagogique :Paul de Plinval PUCE MUSE, Centre de création de musique visuelle, effectue sa 3e année de résidence de création au Conservatoire cette saison. « La voix augmentée » est une création imaginée par Serge de Laubier, compositeur et directeur artistique de PUCE MUSE, pour 12 voix solistes augmentées et 4 musiciens de ONE / Orchestre National Électroacoustique dans sa version HALF ONE. Grâce aux applications Mono-Mallettes, les étudiants de l’atelier vocal en Diplôme d’Etudes Musicales explorent de nouveaux modes de jeux par la captation et la transformation de leur voix en temps réel au moyen de microphones et interfaces gestuelles.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Avec Puce Muse

Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T16:30:00