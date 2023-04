PROJECTION : « AUX SOURCES DE MES HAUTES VOSGES » 21 route de Béchamp, 16 avril 2023, La Voivre.

À l’invitation de l’association Sports Loisirs de La Voivre, le vidéaste des Hautes-Vosges Jacques Cuny présentera son film réalisé en 2018.

«Les films de Jacques Cuny ne restituent pas seulement la vie disparue des paysans dans les Hautes-Vosges. Ils révèlent aux spectateurs qu’elle existe encore, tout près de nous, à condition de savoir la retrouver. Quelque chose tient du miracle, ou au moins de la magie, dans cette façon de rassembler les ultimes traces, puis de mêler ces moments aux images de la nature vosgienne pour reconstituer le monde perdu comme s’il existait encore, tout entier. Mais la force particulière de ce film tient peut-être au rythme de l’eau qui s’écoule, si caractéristique de la forêt vosgienne où elle affleure partout, limpide et joyeuse. Cette fraîcheur de la nature donne aux images un élan radieux, ce qui fait qu’on n’a jamais l’impression de voir un film d’adieu au monde disparu, mais bien davantage une célébration de la vie». Benoît Duteurtre. Tout public

Dimanche 2023-04-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-16 17:00:00. 0 EUR.

21 route de Béchamp Foyer Communal

La Voivre 88470 Vosges Grand Est



At the invitation of the association Sports Loisirs de La Voivre, the Hautes-Vosges video maker Jacques Cuny will present his film made in 2018.

« The films of Jacques Cuny do not only restore the disappeared life of the farmers in the Hautes-Vosges. They reveal to the spectators that it still exists, very close to us, provided we know how to find it. There is something miraculous, or at least magical, about the way the film gathers the last traces, and then mixes these moments with images of the Vosges nature to reconstitute the lost world as if it still existed, in its entirety. But the particular strength of this film lies perhaps in the rhythm of the flowing water, so characteristic of the Vosges forest where it emerges everywhere, clear and joyful. This freshness of nature gives the images a radiant impetus, so that one never has the impression of seeing a film of farewell to the vanished world, but rather a celebration of life. Benoît Duteurtre

Invitado por la asociación Sports Loisirs de La Voivre, el realizador de vídeos de los Hautes-Vosges Jacques Cuny presentará su película realizada en 2018.

« Las películas de Jacques Cuny no solo restituyen la vida desaparecida de los campesinos de los Hautes-Vosges. Revelan al público que aún existe, muy cerca de nosotros, siempre que sepamos encontrarla. Hay algo milagroso, o al menos mágico, en la forma en que la película recoge las últimas huellas y luego mezcla estos momentos con imágenes de la campiña de los Vosgos para reconstituir el mundo perdido como si aún existiera, en su totalidad. Pero la fuerza particular de esta película reside quizás en el ritmo del agua que fluye, tan característico del bosque de los Vosgos, donde aparece por todas partes, clara y alegre. Esta frescura de la naturaleza da a las imágenes un ímpetu radiante, que hace que uno nunca tenga la impresión de estar viendo una película sobre el fin del mundo, sino más bien una celebración de la vida. Benoît Duteurtre

Auf Einladung des Vereins Sports Loisirs de La Voivre wird der Videokünstler aus den Hautes-Vosges Jacques Cuny seinen 2018 entstandenen Film vorstellen.

« Die Filme von Jacques Cuny geben nicht nur das verschwundene Leben der Bauern in den Hautes-Vosges wieder. Sie offenbaren den Zuschauern, dass es noch existiert, ganz in unserer Nähe, vorausgesetzt, man weiß es zu finden. Die Art und Weise, wie die letzten Spuren gesammelt und diese Momente dann mit den Bildern der Natur in den Vogesen vermischt werden, um die verlorene Welt zu rekonstruieren, als ob sie noch existieren würde, ganz und gar, hat etwas von einem Wunder oder zumindest von Magie. Aber die besondere Kraft dieses Films liegt vielleicht im Rhythmus des fließenden Wassers, das so typisch für den Wald in den Vogesen ist, wo es überall klar und fröhlich zutage tritt. Diese Frische der Natur verleiht den Bildern einen strahlenden Schwung, so dass man nie den Eindruck hat, einen Film über den Abschied von einer untergegangenen Welt zu sehen, sondern vielmehr eine Feier des Lebens ». Benoît Duteurtre

