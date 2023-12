La voiture électrique est-elle écolo ? Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La voiture électrique est-elle écolo ? Bibliothèque publique d’information Paris, 17 janvier 2024, Paris. Le mercredi 17 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des « Rendez-vous Climat », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la voiture électrique face aux enjeux climatiques. Dans un contexte de dérèglement climatique et de fin de la voiture thermique, la voiture électrique apparaît parfois comme un moyen non polluant de se déplacer à l’avenir. Mais est-ce réellement le cas ? Où trouve-t-on les matériaux nécessaires à la fabrication des batteries ? Quel est l’impact écologique de leur extraction ? Venez en apprendre davantage et échanger autour de ce sujet. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/rdv-climat-voiture-electrique/ contact.communication@bpi.fr

© Michael Marais / Unsplash Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque publique d'information Paris latitude longitude 48.8606810314193,2.35197561703054

Bibliothèque publique d'information Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/