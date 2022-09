On se mobilise pour la Voisinerie de Wazemmes la Voisinerie de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

On se mobilise pour la Voisinerie de Wazemmes la Voisinerie de Wazemmes, 14 octobre 2022, Lille. On se mobilise pour la Voisinerie de Wazemmes Vendredi 14 octobre, 16h00 la Voisinerie de Wazemmes

Sur inscription

Pour reconstruire l’avenir de votre tiers-lieu, la Voisinerie de Wazemmes a besoin de vous ! la Voisinerie de Wazemmes 48 rue Barthélemy Delespaul Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France L’équipe de la Voisinerie a le plaisir de vous inviter à son évènement « On se mobilise pour la Voisinerie de Wazemmes » Programme :

• Présentation du projet de relance

• Comment s’impliquer dans le projet?

• Temps de convivialité Petits et grands sont les bienvenus! Ils envisagent d’accueillir plus de 100 personnes, afin d’organiser au mieux votre venue merci de confirmer votre venue en vous inscrivant ici: lien d’inscription du formulaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T16:00:00+02:00

2022-10-14T20:00:00+02:00

