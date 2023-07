Visite et Exposition : Le Lavoir à travers l’histoire de 1939 à nos jours La Voir Au Public Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Le Lavoir public sera ouvert gratuitement au visite, durant les journées du Patrimoine. Pour cette occasion l’association le La Voir au Public vous propose une exposition : Le Lavoir à travers l’histoire de 1939 à nos jours et un focus photographique sur le travail de l’association depuis son ouverture en 2021. Une buvette vous est proposée sur place durant toute la durée des journées du patrimoine.

La Voir Au Public 4 impasse Flesselles 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lavoiraupublic.fr/ https://www.facebook.com/lelavoiraupublic/;https://www.instagram.com/lavoiraupublic/ Le Lavoir Public, un site emblématique des Pentes de la Croix-Rousses.

Le Lavoir Public fait partie d’un complexe municipal appelé « Complexe Flesselles » construit en 1934 par les architectes V. A. Robert et J. Marin. Situé au 4 impasse Flesselles, il est aujourd’hui compris dans la zone UNESCO de la Ville de Lyon. A partir du début des années 80 le lavoir municipal n’était plus ouvert que les week-ends et était utilisé pour laver de larges pièces d’étoffe tels que des tapis. Il fût fermé entre la fin des années 80 et le début des années 90 à la suite de la découverte de fissures dans le bassin et laissé pour vide jusque dans les années 2010. C’est depuis 2013 que le Lavoir est utilisé comme un équipement culturel.

La Voir Au Public est à présent une structure associative pensée in-situ , qui propose des résidences artistiques, inclusive et des soirées . Une programmation poly-artistique et accessible comprenant de la danse, du théâtre des concert…

L’association est administrée par une équipe de 10 personnes bénévoles. transport en commun à proximité

