La Voile féminine Villeneuve-sur-Yonne, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Villeneuve-sur-Yonne. La Voile féminine 2021-07-17 – 2021-07-17 Rue du Saucil Plage

Pour faire découvrir la voile aux futures pratiquantes, le club de voile de Villeneuve-sur-Yonne propose des baptêmes et initiations gratuits pour toutes, sur inscription préalable. cvvilleneuve89@gmail.com

