Appolonie La Voie Maltée Marseille

Appolonie ♫R&B♫ Jeudi 15 février, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Parmi les destins de la scène R&B française, Appolonie fait figure de cas particulier. Née de l’union d’une mère londonienne et d’un père méditerranéen, la jeune musicienne, chanteuse, autrice et compositrice aujourd’hui âgée de 28 ans délivre une musique teintée new soul, r&b et jazz. Biberonnée à Steve Wonder et au hip-hop, elle débute son apprentissage sur les bancs de l’école de musique en apprenant le chant lyrique. Des stages de comédie en passant par le conservatoire, Appolonie perfectionne son approche musicale et scénique au fil des années. Et si cette passion pour la musique l’anime depuis son enfance, c’est à l’âge adulte qu’elle décide de se lancer dans le grand bain en intégrant le cursus de Jazz dans la prestigieuse Guildhall School pour 4 années où son amour pour la musique grandira au rythme de chaque sortie nocturne dans les clubs emblématiques de la ville. Avide d’expériences, elle multiplie en parralèle de ses études des prestations dans de nombreux clubs Londonien, dont Ronnie Scotts, jusqu’à être remarquée pour rejoindre des personnalités comme Billie Black et Puma blue.

Nombreux sont les artistes à avoir influencée Appolonie et sa musique. De Aliyah en passant par Justin Timberlake, James Blake ou FKA Twigs, plusieurs générations s’y entrecroisent pour former un patchwork musical aux influences multiples. Derrière son travail, une émotion palpable et une couleur singulière, tant par le timbre de sa voix que par l’originalité de ses productions. Là où certains y verraient simplement des textes influencés par sa propre histoire, Appolonie y trouve un exutoire de ses états d’ames.

Elle y raconte son experience, ses questionnements, ses déceptions, ses doutes et trouve refuge dans ses textes qu’elle ne cesse d’écrire au quotidien.

Aujourd’hui à Marseille et de retour dans sa ville natale, Appolonie est maintenant une artiste chevronée.

Avec deux EP, plusieurs singles solo et en featuring, des années d’écriture, de concerts entourée d’un groupe récement reconstitué des meilleurs jeunes musiciens de la scène marseillaise plus un nouveau projet en train de voir le jour en studio, Appolonie n’a pas encore fini de nous étonner.

Website :

appolonie.com

FB :

https://www.facebook.com/appoloniemusic

Instagram :

[https://www.instagram.com/appolonie](https://www.instagram.com/appolonie)_

Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UCd9JQX7Gda0ujlmZ9ad7o6g

