Léo Achenza La Voie Maltée Marseille, jeudi 8 février 2024.

Léo Achenza ♫♫♫ Jeudi 8 février, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T21:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T21:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:30:00+01:00

Lionel Achenza dit « Léo » est avant tout connu pour être le chanteur-leader du groupe de reggae marseillais RASPIGAOUS qui a vu le jour en 1996 dans le quartier du Panier à Marseille.

Après un bon millier de concerts ces vingt dernières années, il sillonne désormais les routes et les salles en solo, en formule acoustique guitare/voix. Assister à un concert de LEO, est, somme toute, une expérience unique…

Son set est essentiellement vocal, même si les textes façon « chanson » tiennent une place primordiale dans ses concerts : Lionel met en avant sa voix de ténor chaude et claire, déroulant des envolées vocales sur une très large tessiture, ainsi que de grandes phases de scat, peu communes dans le reggae. Au-delà des styles et des conventions, Lionel est un show-man généreux jonglant entre compos, covers roots et ragga, et titres-phare de Raspigaous.

Les textes sont frais, nets, pleins d’humour et de finesse, sans pour autant tomber dans les clichés Rasta … LEO, en Live Acoustique, met autant le feu à la salle qu’un groupe multi-instrumentistes, et le public finit inéluctablement les bras levés, à danser et chanter les refrains les plus connus !… On bouge, on chante, et on transpire à coup sûr, tant le fil rouge du concert est entrainant… L’artiste apprécie particulièrement cette configuration musicale, et comme il le dit lui-même : « Ce que j’aime avec l’acoustique, c’est que tu ne peux pas tricher avec ton public, tu dois te montrer tel que tu es. J’aime beaucoup cette sincérité musicale ! »

