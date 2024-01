Eva Lavoix La Voie Maltée Marseille, jeudi 1 février 2024.

Eva Lavoix ♫♫♫ Jeudi 1 février, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T21:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T21:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:00:00+01:00

Eva Lavoix écrit ses propres chansons en collaboration avec différents musiciens et évolue dans des sonorités blues, jazz et soul.

Des paroles ancrées et profondes, mais de la légèreté quand il le faut, Eva écrit sur sa vie, avec l’honnêteté et la générosité qui la définissent.

Ajoutez à cela une performance sincère et habitée et vous saurez que vous allez passer une bonne soirée!

Elle sera accompagnée de Luke à la guitare.

_____________________________________________________________

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur