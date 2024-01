Pakdjeen La Voie Maltée Marseille, samedi 27 janvier 2024.

Pakdjeen ♫DJ SET♫ Samedi 27 janvier, 20h00 La Voie Maltée Entrée libre

Début : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Exposition:

Anaïs Calarese et Louis Conilh de Beyssac, deux anciens intimes, se retrouvent le temps d’une exposition, entre abstraction et sarcasme.

Rien à voir, si ce n’est un peu de poésie.

Et pour l’ambiance c’est Pakdjeen qui s’en occupe!!

_____________________________________________________________

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur