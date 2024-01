BSLM Records présente Purkua, Manjinku, Louise La Voie Maltée Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

Début : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:30:00+01:00

Purkua :

Rencontrez le trio électro qui fusionne funk, disco, et French touch. « Purkua », c’est l’histoire de trois amis et d’une passion commune pour des beats qui rassemblent. Préparez-vous pour une soirée de sons uniques et d’énergie partagée.

Manjinku :

Manjinku, un mot traditionnel, résonne comme une invitation au bonheur et au voyage à travers chaque note. Explorez l’essence unique de ce projet musical, où les sonorités captivantes transportent vers des horizons inexplorés, éveillant une émotion intemporelle.

Louise :

Découvrez Louise Techno, là où la puissance de la musique électronique rencontre l’avenir à 140 BPM. Louise fusionne des beats techno avant-gardistes avec une énergie palpitante, créant ainsi une expérience sonore unique. Plongez dans des paysages sonores captivants, explorez des dimensions inattendues, et suivez Louise Techno pour rester connecté avec les dernières vibrations musicales à venir. Prêt(e) pour un voyage sonore où chaque battement est une invitation à l’inexploré ?

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur