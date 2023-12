St.Ferai La Voie Maltée Marseille, 25 janvier 2024, Marseille.

St.Ferai Jeudi 25 janvier 2024, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T21:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T21:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:30:00+01:00

PRÉSENTATION DU PROJET

St.Ferai c’est l’union de la tradition et de la modernité. L’un des possibles chemins de la source et de l’essence du Rai. Un voyage sonore entre l’orient et l’occident.

Composé de cinq solides musiciens.(nes) aux influences riches et multiples, l’univers oscille entre mélodies pop, rythmes traditionnels et actuels boosté à grands coups de Synthé basse et de riffs rock joués par le violoncelle et la guitare.

St.Ferai c’est l’énergie brut alliée à la volonté d’ouvrir et d’explorer de nouveaux horizons.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]