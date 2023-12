DJ SIMONE La Voie Maltée Marseille, 19 janvier 2024, Marseille.

DJ SIMONE Vendredi 19 janvier 2024, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Début : 2024-01-19T21:00:00+01:00 – 2024-01-19T23:59:00+01:00

Vous en avez marre des dj sets qui se ressemblent tous? Techno toujours pareil, boom boom dans les oreilles?

DJ SIMONE est la solution!

Un dj set set post punk garage hip hop rock crank new wave il y aura forcément ce dont tu as besoin pour shaker ton booty all night long!

Au programme: Beastie Boys, Devo, Viagra Boys, Talking Heads, Bikini Kill, Amy&the Sniffers et plein d’autres.

