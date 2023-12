Bloom Bat / K. La Voie Maltée Marseille, 18 janvier 2024, Marseille.

Bloom Bat / K. Jeudi 18 janvier 2024, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T21:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-18T21:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:59:00+01:00

K.

Le projet se construit et évolue autour des compositions de l’auteur compositeur interprète d’origine bulgare Konstantin Todorov (chant, piano, guitare électrique). Notamment, le cycle de chansons « All the hearts symmetric» qui aborde la possibilité d’une transformation personnelle, composé en 2021, forme la base du répertoire de K. Une longue histoire d’amitié et de musique relie Hervé Arroyo (percussion, batterie),

Christophe Benichou (basse, chant) et Konstantin, qui ont travaillé ensemble au sein des groupes Body Electric (jusqu’en 2019) et Alma Yasna (jusqu’en 2022). Camille Bellifa (violoncelle, saxophone, chant) se joint au projet en 2023 et depuis le quatuor forge ensemble un son à la fois éclectique et singulier où chacun.e amène sa sensibilité et son regard au service des chansons et du public.

Les chansons de K. nous mènent au centre d’un paysage inédit : des sonorités dark-folk et noise viennent dialoguer avec l’esthétique indé-rock anglo-saxonne où s’immiscent, par moment, des mots et des rythmes traditionnels bulgares.

Bloom Bat

Producteur, auteur et multi-instrumentiste, Bloom Bat continue de tisser avec sérénité son chemin. Régulièrement mis en avant par FIP / Radio France, son premier E.P. «FULL DAWN» cumule désormais plus de 2 000 000 streams. Bloom Bat c’est un univers musical complet en expérimentation permanente. Véritable «one man band» il trouve une grande part de son inspiration dans ses virées aériennes, perché sur les toits de la ville, aux heures où la lumière est douce et l’esprit contemplatif. Ecouter une de ses productions c’est prendre quelques instants le point de vue d’un individu contemplatif, questionnant et enthousiaste.

Une tournée déjà bien avancée est prévue début 2024 entre février et juin.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]