Cali For Lina La Voie Maltée Marseille, 13 janvier 2024, Marseille.

Cali For Lina Samedi 13 janvier 2024, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Direction le continent Américain avec un Concept autour de la culture Hip-Hop

West Coast de la Californie et sa fusion avec les Flow Latinos présents dans le pays ainsi qu’en Amérique Latine Dj Set chill et festif pour les passionnés ayant envi de découvrir de nouvelles pépites ou simplement se remémorer les classiques des plus mainstream aux plus underground ! Faire vivre cette ambiance dans le Sud de la France !

CALI EST LA SPECIALISTE ERA WEST COAST OLD ET NEW SCHOOL

ORIGINAIRE DE MARSEILLE, CALI A GRANDIT À TRAVERS LA MUSIQUE ET PARTICULIEREMENT LE HIP-HOP OLD SCHOOL.

TECHNICIENNE SON DE METIER, CALI A SUIVI UNE FORMATION A L’AKADEMIX DJ SCHOOL ET A ETE FORMEE PAR DJ DJEL MEMBRE DU GROUPE DE LA FONKY FAMILY.

EN. 2021, ELLE INTEGRE LE GROUPE « CYMATIC » , GRACE AUQUEL ELLE A PU FAIRE SES PREMIERES SCENES COMME LE THEATRE SYLVAIN, LE 6MIC, ZIK ZAC FESTIVAL, LE MAKEDA, LA FRICHE BELLE DE MAI…

DANS SES MIX, ELLE SE NOURRIT DE L’INFLUENCE HIP- HOP/FUNK DE LA COTE CALIFORNIENNE… DES SETS QUI GROOVENT ET QUI VOUS EMBARQUENT DANS LA WEST COAST DES ANNEES 90 JUSQU’A AUJOURD’HUI !

LINA A.K.A LA HIJA DEL SOL EST LA REFERENCE HIP-HOP LATINO

Validée par Dj Djel (Fonky Family) a l’AKADEMIX DJ SCHOOL! Active sur la scène HIP-HOP ET LATINO!

En 1ere partie du concert d’ALONZO (2021)! Résidente du Bounce Club (2022)! DJ Guest sur MOUV RADIO! DJ Guest au CABARET SAUVAGE (PARIS 2022/2023) ! Makeda ! Baou ! DELTA FESTIVAL ! Foire Internationale de Marseille! Présente sur le festival hip-hop Impulsion avec la Compagnie En Phase ! Lina s’interesse de prêt à la production musicale ainsi qu’au Rap. Elle a d’ailleurs fait un featuring récemment disponible sur toutes les plateformes.

Fière de ses origines, partager sa culture lui tient à coeur ! Elle crée donc 2 concepts de Soirées uniques et authentique sur MARSEILLE (Latination & Perreoland).

Un flow urbain, une vibe solaire, une technique pointue! Lina à l’art et la manière entre ses mains pour retourner la piste et partager son énergie avec le public.

