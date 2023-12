Tsunami Banana La Voie Maltée Marseille, 12 janvier 2024 20:00, Marseille.

Les Tsunami Banana, collectif artistique pluridisciplinaire de Djeuses (DJ mixeuses) et danseuses à paillettes, se produira à Marseille le vendredi 12 janvier à La voie maltée.

Éclectiques dans leur sélection musicale, colorées, originales, décalées et engagées, les Tsunami Banana aiment faire bouger les “booties” et voir se libérer les corps sur le dance-floor.

